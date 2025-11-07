Forvia Aktie

Umsätze etwas tiefer 07.11.2025 13:15:00

Hella-Aktie dennoch fester: Leichter Gewinnrückgang in 9 Monaten

Hella hat in den ersten neun Monaten bei leicht geringeren Umsätzen auch etwas weniger verdient als im Vorjahreszeitraum.

Wie das unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Unternehmen mitteilte, sank das Operating Income in den neun Monaten um 1,7 Prozent auf 338 Millionen Euro. Der Umsatz sank um 1,1 Prozent auf 5,868 Milliarden Euro. Bereinigt stieg der Umsatz, wie bereits seit Mitte Oktober bekannt, marginal um 0,4 Prozent auf knapp 6,0 Milliarden Euro. Die operative Rendite erreichte mit 5,8 Prozent exakt das Niveau des Vorjahres.

Für 2025 rechnet Hella den weiteren Angaben zufolge weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatz zwischen rund 7,6 und 8,0 Milliarden Euro. Die Operating-Income-Marge soll zwischen rund 5,3 und 6,0 Prozent liegen. Voraussetzung für das Erreichen sei unter anderem eine ausreichende Versorgung mit Halbleitern.

Im XETRA-Handel gewinnt die Hella-Aktie zeitweise 1,68 Prozent auf 81,65 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Hella

Analysen zu Forviamehr Analysen

22.04.25 Forvia Buy Deutsche Bank AG
19.03.25 Forvia Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Forvia 10,88 -1,18% Forvia
HELLA GmbH & Co. KGaA 81,70 1,74% HELLA GmbH & Co. KGaA

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

