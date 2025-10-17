Forvia Aktie
WKN: 867025 / ISIN: FR0000121147
|Auf Kurs
|
17.10.2025 11:21:40
HELLA-Aktie verliert: Radarsensor-Technologie stabilisiert Umsatz
Der berichtete Umsatz lag mit 5,9 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres, wie der unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agierende Autozulieferer in Lippstadt mitteilte.
Während der Elektronikbereich vor allem wegen der hohen Nachfrage nach Radarsensoren in allen Regionen wuchs (plus 5,6 Prozent), gingen die Einnahmen in den beiden übrigen Sparten Licht (minus 8,5 Prozent) und Ersatzteile (minus 4,2 Prozent) zurück.
"Wir haben den Umsatz in einem volatilen Marktumfeld stabil gehalten und liegen im Rahmen unserer Erwartungen", sagte CEO Bernard Schäferbarthold laut Mitteilung.
Die vollständigen Zahlen wird HELLA am 7. November vorlegen.
Via XETRA verlieren die Papiere von HELLA zwischenzeitlich um 1,10 Prozent auf 81,20 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Weitere Links:
Bildquelle: Hella
Analysen zu Forviamehr Analysen
|22.04.25
|Forvia Buy
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Forvia
|10,68
|-0,56%