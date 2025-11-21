Helvetia Aktie
WKN: 901219 / ISIN: CH0012271687
|
21.11.2025 09:35:59
Helvetia beruft neuen CEO der Sparte Specialty Lines
Bei Helvetia standen bis anhin das Segment Specialty Markets sowie die Markteinheit Specialty Lines CH & International unter einer Führung. Nun wird Specialty Lines von einem neuen CEO separat geführt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
