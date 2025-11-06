Henry Schein: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Henry Schein hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,780 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,34 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at