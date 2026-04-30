Hercules Metals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hercules Metals stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Hercules Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,080 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Hercules Metals ebenfalls 0,080 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at