Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
21.11.2025 11:05:00
Here Are Billionaire Bill Ackman's 3 Biggest Stock Holdings
Billionaire Bill Ackman has been running Pershing Square Capital Management since 2004, and many wise investors regularly track his stock trades. Right now, Ackman has nearly 50% of his portfolio tied up in just three holdings. They are: Uber Technologies (NYSE: UBER) is currently Ackman's biggest investment. Pershing Square's Uber stake is currently worth around $3 billion, comprising roughly 20% of his entire portfolio.Ackman is a relative newcomer to Uber. Pershing Square didn't own shares until the first quarter of 2025, and it's been a great bet so far.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
