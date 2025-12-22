CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
|
22.12.2025 13:27:00
Here are the macro surprises that Morgan Stanley says could trip up investors next year
Morgan Stanley analysts across various products identify areas where they think the market consensus may be proven wrong.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!