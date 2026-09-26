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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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26.09.2026 18:32:00

Here's Where Wall Street Analysts See Eli Lilly's Share Price Going

Eli Lilly (NYSE: LLY) has had an impressive run over the past few years. The stock is up 410% over the last five years and 58% over the past 52 weeks. Its performance this year, however, has been a bit more modest, up just 10.1%. So, it's underperforming the broader market, as measured by the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), which gained around 12.5% so far in 2026.

I think the deceleration in the stock's climb this year is probably due to its run-up over the past few years, which has made it expensive. Lilly currently trades at about 40 times trailing earnings.

Image source: Getty Images.

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