DigitalOcean Aktie
WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028
|
06.11.2025 20:08:41
Here's Why DigitalOcean Stock Soared This Week
Cloud computing provider DigitalOcean (NYSE: DOCN) has been rallying this week following a third-quarter report that came in ahead of expectations. On top of beating analyst estimates across the board, DigitalOcean raised its outlook on the strength of its artificial intelligence (AI) business.By 12:45 p.m. ET Thursday, DigitalOcean stock had gained 15.1% for the week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DigitalOceanmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: DigitalOcean öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: DigitalOcean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: DigitalOcean legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: DigitalOcean stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu DigitalOceanmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DigitalOcean
|41,05
|9,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.