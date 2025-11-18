NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 12:33:00

Here's Why I'm Buying Even More SoFi Stock Now

SoFi (NASDAQ: SOFI) has been a stellar performer for investors, but the latest results from the business show why the gains are well deserved. In this video, I break down the important numbers for investors to know and why I'm still a buyer of the stock at these levels.*Stock prices used were the morning prices of Nov. 11, 2025. The video was published on Nov. 12, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten