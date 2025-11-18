NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
18.11.2025 12:33:00
Here's Why I'm Buying Even More SoFi Stock Now
SoFi (NASDAQ: SOFI) has been a stellar performer for investors, but the latest results from the business show why the gains are well deserved. In this video, I break down the important numbers for investors to know and why I'm still a buyer of the stock at these levels.*Stock prices used were the morning prices of Nov. 11, 2025. The video was published on Nov. 12, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!