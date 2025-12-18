Frontier Group Holdings Aktie

WKN DE: A2DS7T / ISIN: US35909R1086

Here's Why Shares in Frontier Group Flew Lower This Week

Here's Why Shares in Frontier Group Flew Lower This Week

Shares in Frontier Airlines' parent company, Frontier Group (NASDAQ: ULCC), declined by almost 13% in the week to Thursday afternoon. The slump in the share price came in a week when the company issued an SEC filing announcing the abrupt departure of its CEO, Barry Biffle, to be replaced by the company's President James Dempsey, who will act as interim CEO. It's hard to decipher what these move means, not least because, although Biffle will "remain with the Company in an advisory capacity", that period will only last two weeks. Go figure. On a more positive note, management reaffirmed the guidance it provided for the fourth quarter in early November.
