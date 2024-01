Hermès-Aktie mit deutlichen Abschlägen: UBS reduziert Hermès-Kursziel

Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Luxusgüterhersteller sollten sich die Anleger auf schwache Resultate einstellen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Zudem seien die Aussichten für 2024 ungewiss. Kurzfristig bleibe sie für den Sektor vorsichtig, sehe diesen auf längere Sicht aber positiv. Ihre bevorzugten Werte bleiben Hermès HUGO BOSS und Richemont . Dagegen ist sie für Salvatore Ferragamo und Burberry weiter vorsichtig. Die Hermès -Aktie sinkt an der EURONEXT Paris zeitweise 1,92 Prozent auf 1.861,00 Euro.

