Hester Biosciences: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hester Biosciences hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,85 INR. Im Vorjahresviertel waren 9,86 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hester Biosciences 709,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 836,9 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at