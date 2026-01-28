Hexcel Aktie
WKN: 894306 / ISIN: US4282911084
|
28.01.2026 23:17:40
Hexcel Corp. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Hexcel Corp. (HXL) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $46.4 million, or $0.60 per share. This compares with $5.8 million, or $0.07 per share, last year.
Excluding items, Hexcel Corp. reported adjusted earnings of $40.4 million or $0.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.7% to $491.3 million from $473.8 million last year.
Hexcel Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $46.4 Mln. vs. $5.8 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.07 last year. -Revenue: $491.3 Mln vs. $473.8 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hexcel Corp.
|
27.01.26
|Ausblick: Hexcel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Hexcel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Hexcel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Hexcel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Hexcel Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hexcel Corp.
|70,00
|-0,71%