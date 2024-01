HHLA-Aktie dennoch tiefer: HHLA erwartet kaum Probleme an den Containerterminals durch Bahnstreik

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA rechnet trotz des bereits seit Dienstag laufenden Bahnstreiks im Güterverkehr nicht mit größeren Einschränkungen an den Containerterminals.

"Die Terminals der HHLA werden ihre geplante Abfertigung an die potenziellen Veränderungen im Bahnverkehr anpassen", sagte eine Sprecherin der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) der Deutschen Presse-Agentur. Mit Unregelmäßigkeiten bei Planung und Abwicklung rechne jedoch die HHLA-Bahntochter Metrans. Sie werde ihre Kunden aber laufend über mögliche Verzögerungen informieren und an Lösungen für die durch den Streik bei der Bahn entstehenden Probleme arbeiten, kündigte die Sprecherin an.

Die HHLA-Aktie verliert im XETRA-Geschäft zeitweise 0,83 Prozent auf 16,78 Euro.

HAMBURG/KIEL (dpa-AFX)