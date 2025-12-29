GEM Aktie
WKN DE: A3DRZA / ISIN: US36265D2045
|
29.12.2025 14:13:00
Hidden Gem Stocks to Love at the End of the Year
In this podcast, Motley Fool contributors Jon Quast, Dan Caplinger, and Jason Hall talk about stocks. To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. When you're ready to invest, check out this top 10 list of stocks to buy.A full transcript is below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)
|8,95
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.