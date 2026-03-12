12.03.2026 06:31:29

High Roller Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

High Roller Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,250 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 0,5 Millionen USD, gegenüber 8,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 94,17 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,330 USD beziffert, während im Vorjahr -0,820 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 20,45 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,88 Millionen USD umgesetzt worden waren.

