WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
19.11.2025 05:35:16
High stakes and hopes as world leaders gather ahead of COP30
Ahead of the UN climate conference in Brazil, international leaders including Germany's Merz and Brazil's Lula are meeting to discuss climate action. Experts say they should reaffirm their ambition to curb emissions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!