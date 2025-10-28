Highwoods Properties Aktie
WKN: 891252 / ISIN: US4312841087
|
28.10.2025 22:03:32
Highwoods Properties Inc. Reveals Fall In Q3 Profit, Misses Estimates
(RTTNews) - Highwoods Properties Inc. (HIW) reported earnings for third quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $12.88 million, or $0.12 per share. This compares with $14.56 million, or $0.14 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.14 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 1.2% to $201.77 million from $204.32 million last year.
Highwoods Properties Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.88 Mln. vs. $14.56 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.14 last year. -Revenue: $201.77 Mln vs. $204.32 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highwoods Properties IncShsmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Highwoods Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Highwoods Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Highwoods Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: Highwoods Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.25
|Ausblick: Highwoods Properties zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)