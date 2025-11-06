HIM International Music stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HIM International Music hat am 03.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,30 TWD gegenüber 3,64 TWD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat HIM International Music im vergangenen Quartal 247,7 Millionen TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HIM International Music 369,5 Millionen TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at