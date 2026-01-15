Himaraya: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Himaraya stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 25,37 JPY gegenüber -20,930 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at