|
02.10.2025 10:37:38
HINWEIS: Keine Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten durch Regierungsbehörden
WASHINGTON (dpa-AFX) - Es werden in den USA keine Konjunkturdaten von US-Regierungsbehörden mehr veröffentlicht, solange der sogenannte "Shutdown" anhält. Dies teilten die Statistikbehörden des Arbeitsministeriums und des Handelsministeriums mit. Davon betroffen sind etwa die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die am Donnerstagnachmittag veröffentlicht werden sollten, und auch der monatliche Arbeitsmarktbericht, der ursprünglich für diesen Freitag geplant war./jsl/jha/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX trotz starker Vorgaben schwächer -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien legen zu - Feiertagspause in China
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag wider Erwarten zunächst nicht in Kauflaune. In Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den größten Handelsplätzen in Asien dominieren am Freitag die Käufer.