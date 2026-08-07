HIP legte Quartalsergebnis vor

HIP veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26,09 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,57 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at