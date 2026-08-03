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03.08.2026 06:31:29
HIRAKAWA HEWTECH legte Quartalsergebnis vor
HIRAKAWA HEWTECH lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 65,57 JPY. Im Vorjahresviertel waren 61,10 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat HIRAKAWA HEWTECH 12,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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