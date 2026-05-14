Hirano Tecseed: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hirano Tecseed hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,46 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -39,590 JPY je Aktie erzielt worden.

Hirano Tecseed hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 86,79 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 59,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 32,29 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 33,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hirano Tecseed 48,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at