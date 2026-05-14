14.05.2026 06:31:29

Hirano Tecseed: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hirano Tecseed hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,46 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -39,590 JPY je Aktie erzielt worden.

Hirano Tecseed hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 86,79 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 59,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 32,29 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 33,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hirano Tecseed 48,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen