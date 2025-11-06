|
06.11.2025 06:31:29
HIROSE ELECTRIC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HIROSE ELECTRIC hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 245,79 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 269,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat HIROSE ELECTRIC 53,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
