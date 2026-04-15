Hisamitsu Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hisamitsu Pharmaceutical präsentierte in der am 13.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 102,79 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hisamitsu Pharmaceutical 110,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 48,51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 268,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 295,57 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Hisamitsu Pharmaceutical im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 163,02 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 156,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at