Hitgen A präsentierte Quartalsergebnisse

Hitgen A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 155,8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hitgen A einen Umsatz von 128,7 Millionen CNY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,280 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 525,57 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 426,99 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,267 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 510,29 Millionen CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at