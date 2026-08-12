HKG: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HKG hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresviertel hatte HKG 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at