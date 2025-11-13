Hodogaya Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hodogaya Chemical hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52,88 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hodogaya Chemical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,17 Milliarden JPY im Vergleich zu 12,12 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at