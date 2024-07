Hold von Deutsche Bank AG für Henkel vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Ausblick des Klebstoff- und Konsumgüterherstellers sei eine klare Verbesserung und den Bruttomargen im Konsumentengeschäft geschuldet, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 13:12 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 83,58 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 7,87 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100 039 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 kletterte die Aktie um 17,7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Ergebnisse für Q2 2024 wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 08:06 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.