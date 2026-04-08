TP a Aktie
WKN DE: A3DC2Y / ISIN: US8726571016
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08.04.2026 17:09:49
Hologic Goes Private In $18 Billion Blackstone, TPG Acquisition
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Nachrichten zu TPG Inc Registered Shs -A-
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25.01.26
|Erste Schätzungen: TPG A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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03.11.25
|Ausblick: TPG A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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21.10.25
|Blackstone and TPG in $18.3bn deal to take Hologic private (Financial Times)
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20.10.25
|Erste Schätzungen: TPG A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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18.10.25
|TPG and Blackstone near deal for medical technology company Hologic (Financial Times)
Analysen zu TPG Inc Registered Shs -A-
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