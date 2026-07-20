Home Bancorp Aktie

Home Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RA0F / ISIN: US43689E1073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 23:00:39

HOME BANCORP, INC. Bottom Line Rises In Q2

(RTTNews) - HOME BANCORP, INC. (HBCP) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $11.615 million, or $1.48 per share. This compares with $11.330 million, or $1.45 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 1.2% to $49.219 million from $48.629 million last year.

HOME BANCORP, INC. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $11.615 Mln. vs. $11.330 Mln. last year. -EPS: $1.48 vs. $1.45 last year. -Revenue: $49.219 Mln vs. $48.629 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Home Bancorp Inc

mehr Nachrichten