Horizon Kinetics Aktie

Horizon Kinetics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40FFL / ISIN: US4399131048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 19:13:07

Horizon Kinetics Discloses a $160 Million Stake in WaterBridge After $3 Billion IPO

New York City-based Horizon Kinetics Asset Management disclosed a new position in WaterBridge Infrastructure LLC (NYSE:WBI), acquiring about 6.35 million shares valued at $160.26 million, per a November 14 SEC filing.Horizon Kinetics Asset Management disclosed a position in WaterBridge Infrastructure LLC (NYSE:WBI) of about 6.35 million shares, according to a November 14 SEC filing. The reported stake was valued at $160.26 million at the end of the quarter, representing 1.95% of the firm’s $8.2 billion in reportable holdings. The fund held 329 U.S. equity positions at quarter-end.Top holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Horizon Kinetics Holding Corporation Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Horizon Kinetics Holding Corporation Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Horizon Kinetics Holding Corporation Registered Shs 23,72 -0,57% Horizon Kinetics Holding Corporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen