Horizon Kinetics Discloses a $160 Million Stake in WaterBridge After $3 Billion IPO
New York City-based Horizon Kinetics Asset Management disclosed a new position in WaterBridge Infrastructure LLC (NYSE:WBI), acquiring about 6.35 million shares valued at $160.26 million, per a November 14 SEC filing.Horizon Kinetics Asset Management disclosed a position in WaterBridge Infrastructure LLC (NYSE:WBI) of about 6.35 million shares, according to a November 14 SEC filing. The reported stake was valued at $160.26 million at the end of the quarter, representing 1.95% of the firm’s $8.2 billion in reportable holdings. The fund held 329 U.S. equity positions at quarter-end.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
