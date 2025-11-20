RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
20.11.2025 18:53:00
Hot, Fast and Everywhere: The Rise of the Air Fryer in the American Kitchen
Everyone, from casual cooks to James Beard Award winners, is in on the air fryer. Here's what they're saying about -- and cooking in -- these high-powered countertop ovens.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!