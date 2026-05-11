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11.05.2026 06:31:29
HOTMAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
HOTMAN hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -39,80 JPY. Ein Jahr zuvor waren -50,940 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,66 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 50,59 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 47,40 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat HOTMAN im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 21,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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