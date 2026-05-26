EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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26.05.2026 18:07:19
Hotter 2026 and El Nino could trigger extreme fires
More than 150 million hectares — over twice the size of Texas — burned globally in the first months of 2026. With a high chance of a supercharged El Nino, the second half of the year could be even worse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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