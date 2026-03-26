Hour Loop stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hour Loop hat am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hour Loop im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 54,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,03 Prozent auf 142,44 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 138,25 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at