Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|
29.01.2026 18:23:19
How bringing back a humble algae to Arctic waters makes all the difference
For decades, researchers in northern Norway had tried to bring back vital kelp forests after overfishing damaged marine ecosystems. Now a simple solution is proving successful.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
