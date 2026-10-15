CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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15.10.2026 12:19:26
How climate change worsened Nepal's deadly mountain collapse
A glacier and rock collapse in Nepal killed nearly 1,400 people and left thousands missing. Scientists say decades of warming helped set the disaster in motion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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