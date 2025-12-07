RH Aktie
WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037
|
07.12.2025 11:05:00
How Good Has RH Stock Actually Been?
RH (formerly Restoration Hardware) (NYSE: RH) is a leading luxury home goods retailer that experienced strong revenue growth until recently. A weak housing market led to a sharp downturn in the company's revenue. As a result, the stock has lost more than half its value over the last five years, while the S&P 500 index has risen 87% at the time of writing.With the Federal Reserve expected to continue lowering interest rates over the next year, this is a good time to consider investing in stocks that could benefit from a housing recovery, such as RH.Here's why RH is particularly attractive right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RHmehr Nachrichten
|
10.09.25
|Ausblick: RH gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.06.25
|Ausblick: RH informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu RHmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RH
|138,30
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.