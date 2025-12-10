RH Aktie

WKN DE: A2DJTU / ISIN: US74967X1037

10.12.2025 07:01:06

Ausblick: RH legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RH wird am 11.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,81 Prozent auf 883,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte RH noch 811,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,92 USD, gegenüber 3,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 3,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu RHmehr Nachrichten

Analysen zu RHmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

RH 133,56 1,63% RH

