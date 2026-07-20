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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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20.07.2026 15:35:21
How TikTok-style videos keep human brains hooked on content
TikTok, Instagram and YouTube clips are designed to overwhelm the brain's pleasure circuitry and keep people watching. Researchers say short-form videos may only be the start when it comes to harvesting human attention.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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