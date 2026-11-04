04.11.2026 20:36:29

How Trump’s Energy Policies Helped Trigger Midterm Rout

The war in Iran, efforts to promote fossil fuels and attacks on renewable energy contributed to higher prices for gas and electricity that drove voter discontent.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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