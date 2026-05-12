Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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12.05.2026 06:00:09
How war hit the Gulf dealmaking machine
Bankers had been on pace for $1bn in deal fees for the first time in almost 20 years. Now, everything is on iceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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