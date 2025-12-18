The Howard Hughes Holdings Aktie
WKN DE: A3ERKJ / ISIN: US44267T1025
|
18.12.2025 12:23:05
Howard Hughes To Acquire Vantage Group Holdings
(RTTNews) - Howard Hughes Holdings (HHH) has entered into a definitive agreement to acquire 100% of Vantage Group Holdings, a privately held leading specialty insurance and reinsurance company backed by Carlyle and Hellman & Friedman, for approximately $2.1 billion. Vantage will anchor Howard Hughes transformation into a diversified holding company.
The approximately $2.1 billion acquisition will be financed through Howard Hughes Holdings cash on hand, and up to $1 billion of non-interest-bearing, non-voting preferred stock issued by HHH to Pershing Square Holdings, Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|The Howard Hughes Holdings
|0,00
|0,00%
