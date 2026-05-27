HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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28.05.2026 00:28:33
HP Q2 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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22.05.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.05.26
|Zuversicht in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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22.05.26
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22.05.26
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22.05.26
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15.05.26
|S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Verlust hätte ein HP-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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12.05.26
|Erste Schätzungen: HP zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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08.05.26
|S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HP von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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Aktien in diesem Artikel
|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|37 680,00
|4,15%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|21,64
|-0,82%
|Q2 Holdings Inc
|38,68
|0,34%
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