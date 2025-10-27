Frontier Aktie
ISIN: JP3829500002
|
27.10.2025 20:00:00
HPE baut Nachfolger für Supercomputer Frontier mit AMD-Technik und MI430X
Die nächste Generation Exascale-Supercomputer kommt ab Ende 2027 und wird AMD Epyc-Server-CPUs vom Typ "Venice" und AMDs Instinct-Beschleuniger MI430X haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
