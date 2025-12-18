CLIP Aktie
WKN: 554135 / ISIN: JP3270100005
|
18.12.2025 21:07:40
HR exec in viral Coldplay clip speaks of abuse, threats and trying to find a new job
Kristin Cabot says she was bombarded with abusive and threatening messages after being filmed with her boss on the 'kiss-cam'.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
