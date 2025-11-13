|
13.11.2025 06:31:28
HTC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HTC hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 3,88 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,060 TWD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat HTC im vergangenen Quartal 716,4 Millionen TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HTC 773,9 Millionen TWD umsetzen können.
